У "Слуги народу" поки що немає позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів, - Разумков
"Це складне питання, з якого у нас ідуть глибокі внутрішньопартійні дискусії. Ми розуміємо, що якою б не була наша відповідь, знайдуться ті, хто буде незадоволений. Тому, щойно ми досягнемо консенсусу в цьому питанні, обов’язково проінформуємо громадськість", - заявив Разумков, повідомляє "Громадське".
Раніше, 20 травня в Раді зареєстрували законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя", який стосується легалізації медичного канабісу. Про підтримку легалізації заявляв президент Володимир Зеленський.
Додамо, що Верховна Рада втретє не розглянула законопроект про легалізацію медичного канабісу. Документ застряг у комітеті парламенту.
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