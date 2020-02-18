У "Слузі народу" є противники ринку землі, але голосів для закону вистачить — Арахамія
Таке переконання висловив голова фракції Давид Арахамія у розмові з журналістами у кулуарах Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"У нас у фракції є достатньо голосів. Як тільки ми вийдемо і будемо голосувати, ви все побачите на табло", - сказав Арахамія.
Водночас він додав, що у фракції "є 12 чи 13 депутатів", які висловлюються проти. "Ми з ними спілкуємося нормально, намагаємося переконати", - зазначив Арахамія.
Голова фракції уточнив, що серед тих, хто намагається переконати цих депутатів, - "він сам, і в Офісі Президента". "Ми разом, ми одна команда, це ж наш спільний законопроєкт, це ж законопроєкт від нашої команди. Тому в цьому немає нічого протизаконного і надзвичайного", - заявив Арахамія.
Він також підкреслив, що про жодну купівлю голосів не може бути й мови. "Це практика вже минулих поколінь. Я сподіваюся, що ніколи такого не станеться, зокрема, з партією "Слуга народу", - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, що Верховна Рада можу розпочати процес голосування за закон про ринок землі у другому читанні. Голосування можуть провести за скороченою процедурою, за 3 години.
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