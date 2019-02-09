У "Слузі народу" кажуть, що вони ще "продуктивні по ночах"

"Як ви знаєте, середній вік нашої фракції – близько 40 років. В такому віці люди ще продуктивні по ночах"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко припускає, що депутати можуть і надалі працювати по ночах, якщо буде потрібно.

Корнієнко припустив, що на засіданні 3 вересня депутати "менше затримаються", повідомляє УП.

"Як ви знаєте, середній вік нашої фракції – близько 40 років. В такому віці люди ще продуктивні по ночах. Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо в своїх депутатів. Те, що ми бачимо, що, звичайно, інші фракції сходять з дистанцій поступово, ну можливо, здоровий спосіб життя допоможе", повідомляє Олександр Корнієнко.

При цьому, на думку депутата, під час наступних двох пленарних тижнів буде "робота нон-стоп з невеликими перервами на сон та їжу", враховуючи кількість ініціатив, які президента Володимир Зеленський доручив Верховній Раді.

Також Корнієнко додав, що зміни до Конституції будуть першими в порядку денному.

Нагадаємо, що завтра, 3 вересня, Верховна Рада України має остаточно скасувати депутатську недоторканність.