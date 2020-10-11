У "Слузі народу" критику нового ЗНО з української мови і літератури назвали невиправданою

Критика, яка лунає на адресу рішення про введення додаткового ЗНО з української мови до вже існуючого ЗНО з української мови і літератури, не виправдана. А пікети з цього питання мають політичну основу. Про це у коментарі зауважила нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Як мама абітурієнта у праві вибору здавати ЗНО з української мови під час вступу на технічні спеціальності політик вбачає позитив, пише "Інтерфакс-Україна".

"Найперше, мені важко пояснити, з чим пов’язані оці пікети (проти двох варіанта ЗНО, замість одного, - ред) саме сьогодні. У нас коронавірус, у нас – обмежувальні заходи, у нас купа проблем, а ми пікетуємо КМУ з вказаного питання. Я є мамою випускника, і він вступає на техспеціальність, і для мене це дуже зручно. Йому не потрібно здавати українську мову і літературу, він буде здавати українську мову, і я вважаю що це правильно. Люди, які вирішують вступати на технічні спеціальності – вони мають право вибору, і тут я не бачу загроз", - пояснила Верещук.

Критику у бік розділення варіантів ЗНО нардеп називає необ’єктивною.

"Мій син вступає в КПІ на біонжинерію, і я вважаю, що в даному випадку йому варто зосередитися на біології, на хімії, на математиці і на українській мові, звичайно", - додала Верещук.

Загалом серію пікетів через ЗНО нардеп вважає черговим елементом політичного протистояння.

"Мені видається, що тут дещо є і замовність, і політичне протистояння. Я бачу останнім часом багато атак різних груп впливу на МОН, і десь розумію їх причину. Але в даному випадку не вважаю такі протистояння виправданими і доцільними", - підсумувала нардеп.

Як відомо, починаючи з 2021 року абітурієнти в залежності від обраної спеціальності отримали право вибору: здавати ЗНО з української мови і літератури чи ЗНО з української мови. Відповідний наказ МОН розроблявся і був підписаний ще у 2019 році.

Проти такої ініціативи виступив мовний обмудсмен Тарас Кремінь, але чомусь лише зараз.

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