У "Слузі народу" назвали Мінські угоди "ганебними", але визнали, що "від них неможливо відмовитися"
"Вони нікуди не зникнуть, від них неможливо відмовитися. Хоча всі заявляють, що їх потрібно виконувати, особливо на цьому наполягає Російська Федерація, але навіть у своїх настоюваннях виконувати Мінські домовленості, але відвести в трьох місцях і забезпечити відведення, узгодити" формулу Штайнмаєра" - це вже перегляд домовленостей, у них цього немає. Я думаю, що ми підемо шляхом трансформації - на яких етапах докорінно змінити трактування і розуміння способу виконання Мінських домовленостей", - розповів Богдан Яременко в інтерв'ю "ТСН.ua".
Водночас, він назвав ці угоди "ганебними" й наголосив, що "миру вони не принесли".
"Але, майже напевно, мені здається, Україна в середньостроковій перспективі не буде мати можливості відкинути Мінські домовленості, хоча, на мій погляд, це домовленості, які є частковою капітуляцією нашої держави. Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - пояснив депутат.
Раніше в ході телефонної розмови президентів Франції та Росії Володимир Путін акцентував на безальтернативності Мінських угод.
США закликали Росію виконати всі взяті в рамках Мінських угод зобов'язання і заявили, що "хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною".
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