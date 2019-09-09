У "Слузі народу" назвали Мінські угоди "ганебними", але визнали, що "від них неможливо відмовитися"

Голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Мінські домовленості потрібно трансформувати і змінити способи їх виконання.

"Вони нікуди не зникнуть, від них неможливо відмовитися. Хоча всі заявляють, що їх потрібно виконувати, особливо на цьому наполягає Російська Федерація, але навіть у своїх настоюваннях виконувати Мінські домовленості, але відвести в трьох місцях і забезпечити відведення, узгодити" формулу Штайнмаєра" - це вже перегляд домовленостей, у них цього немає. Я думаю, що ми підемо шляхом трансформації - на яких етапах докорінно змінити трактування і розуміння способу виконання Мінських домовленостей", - розповів Богдан Яременко в інтерв'ю "ТСН.ua".

Водночас, він назвав ці угоди "ганебними" й наголосив, що "миру вони не принесли".

"Але, майже напевно, мені здається, Україна в середньостроковій перспективі не буде мати можливості відкинути Мінські домовленості, хоча, на мій погляд, це домовленості, які є частковою капітуляцією нашої держави. Це ганебні домовленості, вони не принесли нам миру. Але відмовитися від них ми не можемо", - пояснив депутат.

Раніше в ході телефонної розмови президентів Франції та Росії Володимир Путін акцентував на безальтернативності Мінських угод.

США закликали Росію виконати всі взяті в рамках Мінських угод зобов'язання і заявили, що "хотіли б бачити ознаки більш активного діалогу між Росією та Україною".