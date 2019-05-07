У "Слузі народу" вважають, що пережеребкування партій може призвести до зриву виборів в Раду
"Насправді ситуація досить небезпечна. Тому що, наскільки мені відомо, частину бюлетенів вже надруковано. 5 мільйонів 200 тисяч. Це означає, що витрачена частина бюджетних коштів, і це може привести до зриву виборів", — зазначив Разумков в ефірі телеканалу "1+1", йдеться у "Громадське".
Разумков додав, що "це одна з технологій, яка може бути використана" для зриву виборів у Верховну Раду України.
"Я сподіваюся, що ще не пройдено всі інстанції і суд ухвалить зважене, збалансоване і законне рішення. І можливо цього не відбудеться", — сказав він.
Нагадаємо, шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія вже направила в друк бюлетені на дострокові вибори до Верховної Ради, проте це не буде перешкодою для скасування реєстрації кандидатів, наприклад, екс-глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва.
Сліпачук додала, що ЦВК буде оскаржувати це рішення.
Позов до суду подала 3 липня Аграрна партія України, про що повідомила на своєму сайті.
Там заявили, що звернулися до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування.
Пізніше ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи.
Після цього прессекретарка Генерального прокурора Лариса Сарган звернулася до Центральної виборчої комісії з питанням скасування реєстрації кандидата на вибори в Раду ексзаступника голови Генпрокуратури Рената Кузьміна.
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