ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИGoogle створив для смартфонів на Android віртуальну клавіатуру на основі шрифту Брайля для людей з порушенням зору.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У смартфонах на Android з'явилася віртуальна клавіатура для людей з порушенням зору
У компанії зазначили, що вмикати nf вимикати клавіатуру так само легко, як і перемикати розкладки на звичайній клавіатурі
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться в блозі Google, пише "Громадське".
На клавіатурі TalkBack різні комбінації шести крапок позначають різні символи. Так, 1 - це "А", а 1 і 2 - це "В".
Фото: Google
У компанії зазначили, що вмикати nf вимикати клавіатуру так само легко, як і перемикати розкладки на звичайній клавіатурі. Крім набору, редагування та надсилання текстів TalkBack підтримує роботу з жестами та може озвучувати повідомлення.
Віртуальна клавіатура працює зі всіма додатками, але наразі лише англійською мовою.
Віртуальна клавіатура доступна на версії Android 5.0 і вище.
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10 04 2020 15:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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