У смартфонах на Android з'явилася віртуальна клавіатура для людей з порушенням зору

У компанії зазначили, що вмикати nf вимикати клавіатуру так само легко, як і перемикати розкладки на звичайній клавіатурі

Google створив для смартфонів на Android віртуальну клавіатуру на основі шрифту Брайля для людей з порушенням зору.

Про це йдеться в блозі Google, пише "Громадське".

На клавіатурі TalkBack різні комбінації шести крапок позначають різні символи. Так, 1 - це "А", а 1 і 2 - це "В".

Фото: Google

У компанії зазначили, що вмикати nf вимикати клавіатуру так само легко, як і перемикати розкладки на звичайній клавіатурі. Крім набору, редагування та надсилання текстів TalkBack підтримує роботу з жестами та може озвучувати повідомлення. Віртуальна клавіатура працює зі всіма додатками, але наразі лише англійською мовою. Віртуальна клавіатура доступна на версії Android 5.0 і вище.

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