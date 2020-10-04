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У смартфонах на Android з'явилася віртуальна клавіатура для людей з порушенням зору

У компанії зазначили, що вмикати nf вимикати клавіатуру так само легко, як і перемикати розкладки на звичайній клавіатурі
Google створив для смартфонів на Android віртуальну клавіатуру на основі шрифту Брайля для людей з порушенням зору.
У смартфонах на Android з Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в блозі Google, пише "Громадське".

На клавіатурі TalkBack різні комбінації шести крапок позначають різні символи. Так, 1 - це "А", а 1 і 2 - це "В".

Фото: Google

У компанії зазначили, що вмикати nf вимикати клавіатуру так само легко, як і перемикати розкладки на звичайній клавіатурі. Крім набору, редагування та надсилання текстів TalkBack підтримує роботу з жестами та може озвучувати повідомлення.

Віртуальна клавіатура працює зі всіма додатками, але наразі лише англійською мовою.

Віртуальна клавіатура доступна на версії Android 5.0 і вище.

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10 04 2020 15:38
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