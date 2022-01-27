У соцслужбі розповіли, хто і в яких регіонах найчастіше скаржився на домашнє насильство у 2021 році

За 2021 рік найбільшу кількість звернень зафіксували в Києві - 36 114

У 2021 році органи та установи, що протидіють домашньому насильству, зафіксували більш як 284 тисячі звернень про вчинення домашнього насильства - серед них понад 5 тисяч від дітей.

Про це "Громадському" повідомили на запити в Національній соціальній сервісній службі України.

Найбільше звернень про насильство в сім’ї надходило від жінок - 233 210. Чоловіки зверталися до соцслужб стосовно цього 45 677 разів, а від дітей надійшло 5 334 таких звернення.

За 2021 рік найбільшу кількість звернень зафіксували в Києві - 36 114. На другому місці Дніпропетровська область із 24 174 зверненнями, а на третьому Львівська - там повідомляли про домашнє насильство 21 198 разів. Далі йдуть Запорізька (16 588) та Волинська (15 843) області.

У соцслужбі також повідомили, що станом на 1 січня 2022 року в Україні є 46 притулків для людей, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Рік тому таких притулків було лише 33. Проте їх досі немає в Житомирській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що українське представництво Міжнародного громадського руху проти насильства "Біла стрічка" (White ribbon) презентувало мобільний застосунок для захисту жінок та дітей від домашнього насильства.