У спілці журналістів Австрії заявили про неготовність України до членства у ЄС
Фред Тернгайм вважає, що Україна повинна негайно забезпечити незалежну журналістську роботу Крістіана Вершютца, повідомляє "Українська правда".
За його словами, "такими антидемократичними заходами Україна доводить, що ще не дозріла для членства в Європейському союзі".
Тернгайм привітав чітку позицію австрійського федерального уряду, який жорстко розкритикував Україну через заборону на в’їзд.
З критикою України виступив також генеральний директор ORF Александер Врабец і редакційна рада телеканалу, назвавши заборону обмеженням свободи ЗМІ.
Українська депутатка Ольга Червакова на своїй сторінці у Facebook повідомила, посилаючись на свої джерела, що СБУ заборонила Вершютцу в’їзд в Україну через загрозу, яку він становив для національної безпеки, незаконний в’їзд на тимчасово окуповані території та антиукраїнську пропаганду.
У СБУ наразі офіційно не коментували інформацію про заборону для австрійського журналіста.
Голова МЗС Австрії Карін Кнайссль звинуватила Україну в цензурі та має намір винести питання заборони в’їзду Вершютца на обговорення міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі 18 березня.
Наступного тижня МЗС Австрії викличе на розмову українського посла у Відні.
Вершютц заявляє, що ще не бачив рішення про заборону та припускає, що його не пускають в Україну через критику української влади.
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