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У спілці журналістів Австрії заявили про неготовність України до членства у ЄС

"Такими антидемократичними заходами Україна доводить, що ще не дозріла для членства в Європейському союзі"
Голова Австрійського союзу журналістів (ÖJC) заявив, що забороною на в’їзд для кореспондента телеканалу ORF Крістіана Вершютца Україна демонструє неготовність до членства у ЄС.
У спілці журналістів Австрії заявили про неготовність України до членства у ЄС Фото: yugopolis.ru

Фред Тернгайм вважає, що Україна повинна негайно забезпечити незалежну журналістську роботу Крістіана Вершютца, повідомляє "Українська правда".

За його словами, "такими антидемократичними заходами Україна доводить, що ще не дозріла для членства в Європейському союзі".

Тернгайм привітав чітку позицію австрійського федерального уряду, який жорстко розкритикував Україну через заборону на в’їзд.

З критикою України виступив також генеральний директор ORF Александер Врабец і редакційна рада телеканалу, назвавши заборону обмеженням свободи ЗМІ.

Українська депутатка Ольга Червакова на своїй сторінці у Facebook повідомила, посилаючись на свої джерела, що СБУ заборонила Вершютцу в’їзд в Україну через загрозу, яку він становив для національної безпеки, незаконний в’їзд на тимчасово окуповані території та антиукраїнську пропаганду.

У СБУ наразі офіційно не коментували інформацію про заборону для австрійського журналіста.

Голова МЗС Австрії Карін Кнайссль звинуватила Україну в цензурі та має намір винести питання заборони в’їзду Вершютца на обговорення міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі 18 березня.

Наступного тижня МЗС Австрії викличе на розмову українського посла у Відні.

Вершютц заявляє, що ще не бачив рішення про заборону та припускає, що його не пускають в Україну через критику української влади. 

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08 03 2019 19:22
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