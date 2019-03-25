У списках виборців на вибори президента України опинились "Гіві" та Захарченко Лідерів бойовиків знайшли в реєстрі українських виборців

Загиблі екс-ватажок "ДНР" Олександр Захарченко і екс-командир батальйону бойовиків Сомалі з позивним "Гіві" зазначені у виборчих списках президентських виборів, які пройдуть в Україні 31 березня цього року.

Такі дані містяться на порталі Державного реєстру виборців. Відзначимо, що "Гіві", убитий в Макіївці 8 лютого 2017 року, присутній у списку виборців, які мають право голосувати. Його постійна виборча дільниця – №141380, будинок науки і техніки локомотивного депо Іловайська Донецької області. Крім того, у реєстрі присутній і екс-глава невизнаної "ДНР" Олександр Захарченко, який загинув 31 серпня 2018 року в Донецьку в результаті вибуху в кафе.

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