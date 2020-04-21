У США 16-річний студент-льотчик доставляє медичні засоби для боротьби з коронавірусом до віддалених сел

"У лікарнях передали, що про них забули. Усі хотіли відправляти пожертви у великі міські лікарні", - розповів школяр

В американському штаті Меріленд 16-річний Кім разом зі своїм інструктором розвозить на літаку медичні засоби для боротьби з епідемією коронавірусу до віддалених сільських лікарень. Хлопець працює для того, щоб отримати студентське посвідчення пілота.

Про це повідомляє CNN, зазначає "Громадське".

16-річний Кім навчався у приватній школі Лендона, але через коронавірус навчання зупинили. У школі закликали продовжувати навчатися вдома, а також робити добрі справи.

Після середньої школи Кім планує вступити до Військово-морської академії США. Для цього він вчиться керувати літаком. За словами школяра, наразі він вчиться літати до об'єктів, які розташовуються на відстані понад 50 миль (80 км - ред.).

Хлопець дізнався про 7 маленьких лікарень у селах, де мало запасів для лікування хворих на COVID-19.

"У лікарнях передали, що про них забули. Усі хотіли відправляти пожертви у великі міські лікарні", - розповів школяр.

Протягом тижня хлопець дізнається у лікарень, що їм потрібно. Його батько координує збір необхідних засобів: рукавичок, масок, халатів, захисних окулярів, взуття тощо.

Потім Кім разом з інструктором складає план польоту та здійснює поставки з аеропорту Меріленду до сільських лікарень на невеликому літаку Cessna. За словами хлопця, найскладніше - зібрати усі необхідні речі, а керувати літаком не так уже і складно.

Читайте також: Африка може стати новим епіцентром коронавірусу - ВООЗ