У США 16-річний студент-льотчик доставляє медичні засоби для боротьби з коронавірусом до віддалених сел
Про це повідомляє CNN, зазначає "Громадське".
16-річний Кім навчався у приватній школі Лендона, але через коронавірус навчання зупинили. У школі закликали продовжувати навчатися вдома, а також робити добрі справи.
Після середньої школи Кім планує вступити до Військово-морської академії США. Для цього він вчиться керувати літаком. За словами школяра, наразі він вчиться літати до об'єктів, які розташовуються на відстані понад 50 миль (80 км - ред.).
Хлопець дізнався про 7 маленьких лікарень у селах, де мало запасів для лікування хворих на COVID-19.
"У лікарнях передали, що про них забули. Усі хотіли відправляти пожертви у великі міські лікарні", - розповів школяр.
Протягом тижня хлопець дізнається у лікарень, що їм потрібно. Його батько координує збір необхідних засобів: рукавичок, масок, халатів, захисних окулярів, взуття тощо.
Потім Кім разом з інструктором складає план польоту та здійснює поставки з аеропорту Меріленду до сільських лікарень на невеликому літаку Cessna.
За словами хлопця, найскладніше - зібрати усі необхідні речі, а керувати літаком не так уже і складно.
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