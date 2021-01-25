У США адвокат порадив жінці, як видати вбивство колишнього за самогубство. Його відсторонили від роботи

Чоловік визнав, що його дописи були непоміркованими, однак стверджує, що створював їх нібито у відверто саркастичній формі

У США жінка оприлюднила допис, у якому зізналася, що боїться зустрітися із колишнім хлопцем. У коментарях до посту адвокат порадив їй, як видати вбивство за самогубство. Однак чоловік заявив, що створював коментарі у відверто саркастичній формі.

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на сайт Верховного суду штату Теннессі.

Так, у 2017 році у Facebook жінка поцікавилася, чи варто їй носити з собою зброю після розставання з партнером. На її допис відгукнувся адвокат Вінстон Бредшоу Сіттон, який написав, що якщо вона хоче вбити свого колишнього хлопця, то має "заманити" його до себе додому, заявити, що він увірвався з наміром заподіяти їй шкоду, і сказати, що вона боялася за своє життя.

Сіттон наголосив, що дає пораду як адвокат і що вона має видалити пост, аби його потім не використали як доказ проти неї. Згодом жінка таки видалила допис, однак її колишній партнер зробив скріншоти та приніс їх прокурору.

Після цього Рада з питань професійної етики вирішила призупинити дію адвокатської ліцензії Сіттона на 60 днів. Однак Верховний суд Теннессі вирішив, що таке покарання є недостатнім. Зрештою Сіттона фактично на рік відсторонили від юридичної практики, та ще на 3 роки - умовно.

Водночас Сіттон заявив, що коментарі, за які його відсторонили від роботи, були витягнуті з контексту та не порушують жодного правила професійної етики.

"Я категорично заперечую висновок, що мій безоплатний коментар, запропонований побитій жінці, якій батько її сина погрожував та переслідував, був юридичною порадою щодо вчинення злочину або якимось чином порушив мої юридичні обов'язки як громадянина або як адвоката", - написав Сіттон.

Чоловік визнав, що його дописи були непоміркованими, однак стверджує, що створював їх нібито у відверто саркастичній формі, щоб переконати жінку не обговорювати летальну зброю у відкритому форумі.

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