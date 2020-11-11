У США до 9 років ув'язнення засудили українця, який обікрав Microsoft на $10 млн

У підробленій податковій декларації українець стверджував, що криптовалюта була подарунком від родича

Американський окружний суд у Сіетлі засудив колишнього тестувальника компанії Microsoft — 26-річного українця Володимира Квашука — до 9 років ув'язнення. Він «попався» на шахрайстві та завдав компанії збитків на 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє "Громадське", про це йдеться на сайті Мін’юсту США.

Як працювала схема?

Квашук працював у Microsoft від серпня 2016 по червень 2018 року. Він мешкав у місті Рентон, штат Вашингтон, і був QA-тестувальником у команді Universal Store Team, яка відповідає за комерційну діяльність в інтернеті. Тестувальники цієї команди можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, компанія блокувала доставку фізичних товарів, замовлених за цими картками, але Квашук перехитрив це обмеження. Замість «фізичних товарів» він купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам. Через підозріло різкий стрибок у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування, до якого згодом залучила Секретну службу й Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Квашука.

Усього за сім місяців незаконної діяльності Квашука на його банківські та інвестиційні рахунки було перераховано приблизно 2,8 мільйона доларів у біткоїнах. У підробленій податковій декларації українець стверджував, що криптовалюта була подарунком від родича. Доки він був непоміченим, устиг купити собі Tesla за 162 тисячі доларів та віллу біля озера за 1,6 мільйона доларів.

І що тепер?

У США уродженця Острога визнали винним у 18 федеральних злочинах. Серед них п'ять випадків шахрайства з використанням електронних засобів, шість випадків відмивання грошей, два випадки крадіжки персональних даних при обтяжувальних обставинах і два випадки подачі податкових декларацій із неправдивими відомостями.

"Красти у свого роботодавця - це вже погано, але в разі крадіжки при створенні видимості, що винні колеги, ідеться вже не тільки про збитки, які вимірюються доларами й центами", - заявив під час суду прокурор Браян Моран.

Тепер Квашук має виплатити Microsoft компенсацію в розмірі 8,3 мільйона доларів. Після відбування тюремного терміну його можуть депортувати з країни.

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