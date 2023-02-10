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У США до Конгресу внесли резолюцію щодо припинення допомоги Україні

10 лютого 2023, 08:07
У США до Конгресу внесли резолюцію щодо припинення допомоги Україні
Десять членів Палати представників США спільно внесли до Конгресу резолюцію з вимогою негайно припинити підтримку України у війні із росією.

Автором резолюції виступив член Палати представників від Республіканської партії Мет Гейц, повідомляє Fox News.

Резолюція, яка має назву "Втома від України" закликає адміністрацію США  припинити військову та фінансову допомогу Україні та спонукати сторони до укладення мирної угоди.

У тексті документа йдеться, що від початку повномасштабного російського вторгнення до України, США стали найбільшим донором України, виділивши їй загалом понад 110 млрд дол на фінансову, військову та гуманітарну допомогу.

Також у  резолюції перераховується довгий перелік обладнання, наданого Штатами Україні, та наголошується, що цим запаси США були суттєво зменшені, чим було знижено готовність країни у випадку конфлікту.

Водночас Fox News зауважує, що очільники Республіканської партії в обох палатах Конгресу США загалом підтримують подальшу допомогу Україні задля відбиття нею російської агресії.

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