НОВИНИУ США дозволили медикам, інфікованим коронавірусом, але з легкими симптомами або без ознак хвороби зовсім, надалі виконувати свої професійні обов'язки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США дозволили працювати медикам, інфікованим коронавірусом
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє AP.
Цей крок є реакцією на брак персоналу в лікарнях країни та значну кількість нових випадків захворювання, які спричиняє штам Омікрон.
Ще минулого вікенду органи охорони здоров'я штату Каліфорнія оголосили, що працівники лікарень, у яких тести позитивні, але у них немає симптомів, можуть продовжувати працювати.
Деякі лікарні в Род-Айленді та Арізоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі попри наявність симптомів хвороби.
Штам Омікрон призвів до того, що кількість нових випадків COVID-19 зросла у США в середньому до понад 700 000 на день, подолавши антирекорд, встановлений рік тому.
Багато лікарень у країні зараз не лише переповнені хворими, а й дуже обмежені в роботі через велику кількість хворих на COVID-19 працівників.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 11 січня зафіксували 311 099 080 випадків COVID-19. Одужали 260 673 035 осіб, 5 512 468 - померли.
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11 01 2022 10:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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