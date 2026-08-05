У США готують нову ядерну стратегію на випадок війни з росією чи Китаєм

Документ поки що має гриф таємності.

Керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі розробляє нову ядерну стратегію, яка передбачає акцент на можливому застосуванні тактичної ядерної зброї у разі війни з Китаєм або росією.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на п'ять джерел.

За словами співрозмовників видання, документ поки що має гриф таємності. Вони зазначили, що запропонований підхід може суттєво змінити політику США щодо ядерної зброї, яка залишалася незмінною протягом десятиліть.

Джерела розповіли, що Колбі має намір представити нову стратегію американським посадовцям під час закритого військового заходу в Небрасці в межах візиту до Стратегічного командування США, яке відповідає за управління ядерними силами країни.

За словами співрозмовників, запропонована Колбі стратегія враховує сценарій регіональної війни, у якій союзники США можуть опинитися під загрозою або зазнати нападу з боку Китаю чи росії.

"Ми вважаємо, що нам потрібні переконливі ядерні варіанти дій", – сказав журналістам високопоставлений представник Пентагону.

За його словами, стратегія має "розширити спектр можливостей президента США, надавши йому реалістичні та переконливі варіанти дій, і тим самим зміцнити стримування".

Співрозмовники видання зазначили, що Колбі вже давно виступає за приділення більшої уваги тактичній ядерній зброї. За їхніми словами, він аргументує це тим, що противники США не повірять у готовність Вашингтона застосувати стратегічну ядерну зброю великої дальності для знищення ядерних сил противника.

"Якщо ви справді хочете, щоб розширене стримування було переконливим, ви повинні надати політичному керівництву країни ядерні можливості, які, як підказує здоровий глузд, можна реально використовувати. В іншому разі ви зводите варіанти дій нашого керівництва до крайніх заходів, які супротивник не вважатиме переконливими – а це не піде на користь стримуванню", – заявив журналістам високопоставлений представник Пентагону.

У NBC News додали, що нова стратегія Колбі викликала занепокоєння серед частини американських посадовців. Вони побоюються, що такий підхід може зробити застосування ядерної зброї менш винятковим або знизити готовність до сценаріїв, за яких президент США може ухвалити рішення про використання стратегічної ядерної зброї великої дальності.