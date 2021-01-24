У США клієнти кур'єра, який понад 30 років доставляв їм піцу, подарували йому на чайові нову машину

Жителі американського міста Тіптон, що у штаті Індіана, назбирали на нову автівку кур'єру місцевої піцерії Pizza Hut Роберту Пітерсу. Таким чином вони хотіли подякувати чоловіку, який 31 рік на найвищому рівні обслуговував клієнтів.

Про це пише "Громадське" з посиланням на Insider.

Як зазначили у піцерії Pizza Hut, Роберт Пітерс має ледве не найбільший стаж серед їхніх працівників. Протягом трьох десятків років він сумлінно виконував свої обов'язки, а серед клієнтів відомий своїм доброзичливим настроєм.

Один із постійних клієнтів Пітерса, Таннер Ленглі, розповів, що той завжди перевіряє, щоб люди отримали правильну решту, навіть якщо це означає проїхати кілометри дороги під час хуртовини, щоб повернути зайві 15 центів.

Щоб подякувати кур'єру, Ленглі відкрив кампанію зі збору коштів на GoFundMe. Він хотів замінити стару автівку Пітерса, яка прослужила йому 28 років. До того ж чоловік скаржився на постійні проблеми з машиною.

Всього за два дні жителі Тіптона зібрали для Роберта Пітерса 19 тисяч доларів (535 тисяч грн). Цього вистачило, щоб придбати розноснику піци Chevrolet Malibu 2017 року випуску та покрити витрати на страховку та бензин.

Сам кур'єр розповів, що не міг повірити у такі "чайові". Він продовжував працювати розносником піци, хоча родина пропонувала йому розглянути "більш фінансово стабільні варіанти роботи".

"Але це моя мета у житті - намагатися зробити людей щасливими. Ви знаєте, коли ви доставляєте щось кому-небудь, ви можете бути єдиним обличчям, яке людина побачить за цілий день", - розповів Пітерс.

Читайте також: У Каліфорнії з наступного року запускають службу доставки без водіїв