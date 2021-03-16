У США колишні учні подарували $27 тисяч учителю, який став бездомним і жив в авто

Більшу частину грошей він надіслав дружині, дітям та іншим членам родини, які проживають у Мексиці, тому вирішив жити в автівці

У місті Фонтана, штат Каліфорнія, колишні учні подарували своєму вчителю на день народження чек на 27 тисяч доларів після того, як дізналися, що він став бездомним і був змушений жити в авто.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

77-річний Хосе Вільярруель працював учителем на заміну в школі у Фонтані. Коли розпочалася пандемія і школи перейшли на дистанційне навчання, потреба в учителях на заміну зникла. Чоловік звернувся до пенсійного фонду, щоб отримати виплати.

Більшу частину грошей він надіслав дружині, дітям та іншим членам родини, які проживають у Мексиці, тому вирішив жити в автівці.

21-річний Стівен Нава випадково зустрів свого вчителя на стоянці. Нава розповів, що спершу не впізнав Вільярруеля.

"Увесь день я думав: напевно, це мій учитель, який працював на заміні", — сказав хлопець, додавши, що згодом зрозумів, що цей чоловік викладав у нього в середній школі.

Стівену знадобилося декілька днів, щоб набратися сміливості та підійти до Вільярруеля. Він запитав у вчителя, як його день і як у нього справи. Стівен хотів дати вчителю 300 доларів, які в нього були, але той відмовився.

"Він усміхнувся до мене й подякував. Він обійняв мене, і я побачив, як його обличчям стікала невелика сльоза. Саме тоді я пообіцяв допомогти йому", — сказав Нава.

Стівен створив краудфандингову кампанію та зібрав 5 тисяч доларів за декілька годин. Потім він виклав відео про вчителя в TikTok, що допомогло зібрати 27 тисяч доларів.

На 11 березня колишні учні влаштували для Вільярруеля вечірку з нагоди дня народження, де подарували йому чек на зібрану суму. Учитель розповів, що дуже розчулився, але намагався себе контролювати, щоб не стати занадто сентиментальним.

Після того, як історія про бездомного вчителя набула розголосу, правоохоронці надали Вільярруелю ваучер на проживання в мотелі протягом місяця. За цей час чоловік має знайти постійне місце проживання. Також Вільярруель планує з'їздити до своєї родини в Мексику.