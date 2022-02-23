У США критикують Байдена: хочуть більш жорстких санкцій проти Росії

Замість широкого пакету, який зашкодив би провідним російським банкам, відрізав би їхні фінансові операції від глобальної економіки або особисто зачепили б президента Володимира Путіна, США та їхні союзники домовилися про скромний "перший транш" санкцій. Ринки відповіли знизуванням плечима

Перший пакет санкцій США проти РФ через визнання "Л/ДНР" був швидко розкритикований у США як обмежений за обсягом.

"Замість широкого пакету, який зашкодив би провідним російським банкам, відрізав би їхні фінансові операції від глобальної економіки або особисто зачепили б президента Володимира Путіна, США та їхні союзники домовилися про скромний "перший транш" санкцій. Ринки відповіли знизуванням плечима", - пише агентство.

"Санкції спрямовані на кілька російських банків, ВЕБ.РФ та Промсвязьбанк, а також на 3 представників російської еліти, які мають тісні зв’язки з Кремлем. Санкції також стосуються російського суверенного боргу.

Але ці санкції навряд чи такі дорівнюють тим, які руйнують економіку РФ, про що США та їхні партнери давно заявляли, якщо Путін введе війська", - наголошує Bloomberg.

Ф'ючерси на акції США та азійські акції зросли в середу, що свідчить про те, що інвестори також вважають початкові санкції обмеженими.

Водночас зменшився попит на золото як актив-притулок, а ціна нафти, наближалася до 100 доларів за барель днем ​​раніше, частково через побоювання щодо потенційних перебоїв із постачаннями з РФ, у середу зранку стабільно стояла біля 97 доларів за барель.

Браян О’Тул, старший науковий співробітник Атлантичної ради, який раніше працював у відділі санкцій Міністерства фінансів США, назвав санкції Байдена "поступовими".

"Ми повинні почекати, щоб побачити, чи посилять санкції США, які вони обіцяли у разі подальшої агресії.

Наразі я боюся, що Путін, можливо, не думає, що у Заходу є бажання, щоб домогтися цього", - сказав він.

Рішення Байдена, зокрема, розкритикували і республіканці - вони назвали такі дії як "неефективні напівзаходи".

Критикують перший пакет санкцій і демократи. Так, сенатор США від Нью-Джерсі Боб Менендес заявив, що Штати повинні запровадити "переважну кількість" санкцій зараз, щоб стримувати подальшу агресію з боку Росії.

"Я не знаю, чого нам потрібно чекати", - сказав Менендес в інтерв'ю CNN.

Водночас представники Адміністрації Байдена з посиланням на дані розвідки заявляють, що Путін готується до повномасштабного наступу на Україну, у такому разі, за їх словами, "тим, хто очікує більш агресивного пакету санкцій, не доведеться довго чекати".

Джерело Bloomberg, знайоме з планами Адміністрації, заявило, що Штати все ще очікують подальших кроків Росії в найближчі 24-48 годин, що спричинить додаткові санкції.

Представники адміністрації також стверджують, що критики неправильно зрозуміли, як діють санкції, пояснюючи, що вплив буде поступовим, але значно зростатиме з часом.