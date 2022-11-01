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У США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині

Через 3 дні після експериментальної операції пацієнт відчуває себе добре, повідомляють медики
У США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині. Операцію провели лікарі медичного центру Університету Меріленда, рятуючи життя чоловіка з важким захворюванням серця.
У США лікарі вперше пересадили людині серце генетично модифікованої свині Фото: з вільних джерел
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
 
Через 3 дні після експериментальної операції пацієнт відчуває себе добре, повідомляють медики.
 
Операція, про яку поки рано стверджувати, що вона на 100% успішна, є важливим кроком у багаторічному дослідженні використання органів тварин для рятувальних трансплантацій людям.
 
Лікарі кажуть, що трансплантація показала, що серце генетично модифікованої тварини може функціонувати в людському організмі без негайного відторгнення.
 
Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для 57-річного Девіда Беннетта, якому пересадили серце тварини і який відновлюється після операції. Лікарі уважно стежать за тим, як працює його нове серце.
 
Відзначається, що існує величезний дефіцит людських органів для трансплантації, що змушує вчених спробувати з'ясувати, як використовувати органи тварин для пересадки.
 
У минулому році в США було здійснено понад 3 800 трансплантацій серця, що є рекордною кількістю, за даними Об'єднаної мережі спільного використання органів.
 
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11 01 2022 12:58
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