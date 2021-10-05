CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ США на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів, Colonial Pipeline Company, здійснили хакерську атаку. Через це влада оголосила надзвичайний стан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні
Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка
У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаки, проведеної з використанням програми-здирника. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу, повідомляє BBC.
Компанія заявляє, що вона прокачує по своїй системі за 100 млн галонів палива в добу, а це становить 45% всього палива, що споживається на Східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.
Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.
Як повідомлялося, на початку березня корпорація Microsoft заявила про кібершпіонаж з боку Китаю. Йдеться про дистанційний злом поштових скриньок через недоліки програмного забезпечення.
Читайтне також: Білий дім має намір створити структуру з протидії кібератакам
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 05 2021 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в ЄС
- ФОТО Посол Нідерландів подарував українським лікарям 600 горщиків тюльпанів
- ФОТО Президент Румунії в рамках екокампанії приїхав на роботу на велосипеді