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У США оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні

Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка
В США на комп'ютерні системи одного з найбільших трубопровідних операторів, Colonial Pipeline Company, здійснили хакерську атаку. Через це влада оголосила надзвичайний стан.
У США оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на найбільший трубопровід в країні
У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаки, проведеної з використанням програми-здирника. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу, повідомляє BBC.
 
Компанія заявляє, що вона прокачує по своїй системі за 100 млн галонів палива в добу, а це становить 45% всього палива, що споживається на Східному узбережжі, і забезпечує паливом 50 млн американців.
 
Надзвичайний стан знімає обмеження на транспортування палива і дозволяє доставляти нафтопродукти танкерами до Нью-Йорка.
 
Як повідомлялося, на початку березня корпорація Microsoft заявила про кібершпіонаж з боку Китаю. Йдеться про дистанційний злом поштових скриньок через недоліки програмного забезпечення.
 
 
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10 05 2021 11:48
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