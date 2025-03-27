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У США оголосили про масове скорочення штату Міністерства охорони здоров'я

27 березня 2025, 19:35
У США оголосили про масове скорочення штату Міністерства охорони здоров'я
Фото: UNSPLASH
Згідно із заявою Міністерства охорони здоров’я, 28 відділів агентства об’єднають у 15 нових підрозділів.
Адміністрація Трампа оголосила про масове звільнення 10 тисяч співробітників Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. Цей крок є частиною радикальної реорганізації, спрямованої на пряме підпорядкування комунікаційних та інших функцій чинному міністру охорони здоров'я США Роберту Кеннеді-молодшому.
 
Про це повідомляє The New York Times.
 
Наразі у Департаменті працюють приблизно 82 тисячі осіб. Загалом заплановане зменшення штату на 20 тисяч.
 
Як стверджують у виданні, зміни у системі охорони здоров’я вплинуть на кожного жителя Америки, адже вони торкнуться важливих структур, які регулюють обіг ліків, стежать за безпекою харчових продуктів, відстежують інфекційні захворювання і проводять біомедичні дослідження.
 
Серед них:
  • Центри з контролю і профілактики захворювань; 
  • Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів;
  • Національні інститути охорони здоров'я.
 
Всі ці агентства мають кампуси за межами Вашингтона і, як правило, діють під власним керівництвом. Однак Кеннеді мав конфлікти з установами.
 
"Коли я прибув, то виявив, що більше половини наших співробітників навіть не з'являються на роботі. H.H.S. має понад 100 відділів зв'язку, понад 40 ІТ-відділів, десятки відділів закупівель і 9 відділів кадрів", – казав Кеннеді.

 

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