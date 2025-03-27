У США оголосили про масове скорочення штату Міністерства охорони здоров'я

Згідно із заявою Міністерства охорони здоров’я, 28 відділів агентства об’єднають у 15 нових підрозділів.

Адміністрація Трампа оголосила про масове звільнення 10 тисяч співробітників Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб. Цей крок є частиною радикальної реорганізації, спрямованої на пряме підпорядкування комунікаційних та інших функцій чинному міністру охорони здоров'я США Роберту Кеннеді-молодшому.

Про це повідомляє The New York Times.

Наразі у Департаменті працюють приблизно 82 тисячі осіб. Загалом заплановане зменшення штату на 20 тисяч.