У США оцінили вплив відмови України від НАТО на мирні переговори з рф

Україну закликають вимагати від США конкретних кроків, а не обіцянок.

Відмова України від прагнення вступу до НАТО не матиме вирішального впливу на переговори про завершення війни з росією. Таку думку висловили американські експерти з питань безпеки.

Про це пише агентство Reuters.

Під час переговорів з американськими посланцями щодо потенційної мирної угоди президент Володимир Зеленський у неділю запропонував відмовитися від мети вступу України до НАТО. За його словами, юридично зобов’язальні гарантії безпеки від США, Європи та інших партнерів могли б стати компромісом з боку Києва.

Втім, директор з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Като Джастін Логан заявив, що така пропозиція не змінює ситуації.

"Це ніяк не впливає на ситуацію. Це спроба здатися розумним", — зазначив він.

Логан разом із професором стратегічних досліджень Університету Флориди Ендрю Міхтою наголосили, що членство України в НАТО вже давно не є реалістичним. Міхта назвав це питання «неактуальним».

За словами Логана, існують інші способи посилення безпеки України. Зокрема, президент США Дональд Трамп міг би взяти на себе зобов’язання щодо постачання озброєнь або запровадження санкцій проти росії.

Водночас колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації Барака Обами, а нині керівник консалтингової компанії Global Situation Room Брет Бруен назвав крок України «суттєвою поступкою».

"Це спосіб для Зеленського продемонструвати готовність України до значних компромісів заради миру в той час, коли москва не робить аналогічних кроків", — сказав Бруен. Він додав, що ключовим залишається питання, що саме Україна отримає натомість.

Бруен припустив, що США могли б взяти на себе зобов’язання з патрулювання повітряного простору України або реагування на порушення з боку російської авіації. Також, за його словами, можливе збільшення військової допомоги у разі відновлення масштабної агресії рф.

Водночас він застеріг, що Києву потрібні не лише політичні обіцянки, а конкретні механізми їх виконання.

Тим часом прессекретар кремля Дмитрій Пєсков заявив, що питання членства України в НАТО "підлягає особливому обговоренню". За його словами, юридичні гарантії невступу Києва до Альянсу є одним із ключових пунктів переговорів.

"Але в цьому і полягає переговорний процес, який ми не хочемо вести в мегафонному форматі", — зазначив Пєсков.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час переговорів із представниками США в Берліні Володимир Зеленський запропонував відмову від курсу на НАТО в обмін на юридично зобов’язальні західні гарантії безпеки. Пєсков також заявив, що москва не отримує інформацію про хід переговорів у режимі реального часу та очікує підсумків після завершення дискусій.