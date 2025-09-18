У США під час арешту чоловік розстріляв поліцейських: є загиблі та поранені

Підозрюваного застрелила поліція.

У середу, 17 вересня, в містечку Норт-Кодорус, округ Йорк (Пенсильванія, США), сталася смертельна стрілянина, внаслідок якої загинули троє правоохоронців, ще двоє отримали важкі поранення.

Про це повідомляє Reuters.

За словами комісара поліції штату Крістофера Періса, інцидент стався, коли офіцери повернулися на місце попереднього провадження, пов'язаного з побутовим конфліктом. У момент зіткнення з підозрюваним розпочалася стрілянина.

Підозрюваного застрелила поліція. Його особу наразі не розкривають. Поранені правоохоронці перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що офіцери могли намагатися вручити ордер на обшук, коли сталася трагедія.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро прибув до лікарні, аби вшанувати пам'ять загиблих. Він назвав подію "абсолютно трагічним і руйнівним днем для округу Йорк і всієї співдружності". Також він закликав громадян молитися за родини поліцейських.

Федеральна влада США пообіцяла надати будь-яку необхідну допомогу розслідуванню.