У США підліток витратив гроші, які заробляв 2 роки, на електровізок для однокласника
Брендон кілька років користувався інвалідним візком з ручним приводом. Це було своєрідним видом болю для хлопця, адже йому доводилося проштовхуватися коридорами з класу в клас у середній школі, повідомляє "Громадське".
Таннер упродовж двох років працював неповний робочий у день у місцевій автомайстерні, аби купити Брендону електричний візок. Він подарував новий візок хлопцю перед однокласниками.
"Вони зайшли й моє обличчя просто вибухнуло від емоцій. Я плакав скрізь. Я не можу повірити, що він це зробив для мене", — сказав Брендон.
Хлопець додав, що завжди мріяв мати електричний візок, і тепер його мрія збулася.
Сам Таннер, який придбав візок за свої заощадження, сказав, що Брендон був справді хорошим другом і він хотів зробити йому послугу — "я просто відчував, що маю це зробити. Брендон завжди був зі мною". Його мати Колін Кармак розповіла, що не здивована вчинком сина, адже він завжди був таким — "він завжди думав про інших, а не про себе".
Однокласники також запитували, чи варта його робота такого подарунку, він сказав: "Так, 100%".
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