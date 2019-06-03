У США підліток витратив гроші, які заробляв 2 роки, на електровізок для однокласника

"Вони зайшли й моє обличчя просто вибухнуло від емоцій. Я плакав скрізь. Я не можу повірити, що він це зробив для мене"

В американському місті Норман, що у штаті Арканзас, школяр Таннер Вілсон витратив свої заощадження від двох років роботи в місцевій автомайстерні на електричний інвалідний візок для свого однокласника — Брендона Куаллса.

Брендон кілька років користувався інвалідним візком з ручним приводом. Це було своєрідним видом болю для хлопця, адже йому доводилося проштовхуватися коридорами з класу в клас у середній школі, повідомляє "Громадське".

Таннер упродовж двох років працював неповний робочий у день у місцевій автомайстерні, аби купити Брендону електричний візок. Він подарував новий візок хлопцю перед однокласниками.

"Вони зайшли й моє обличчя просто вибухнуло від емоцій. Я плакав скрізь. Я не можу повірити, що він це зробив для мене", — сказав Брендон.

Хлопець додав, що завжди мріяв мати електричний візок, і тепер його мрія збулася.

Сам Таннер, який придбав візок за свої заощадження, сказав, що Брендон був справді хорошим другом і він хотів зробити йому послугу — "я просто відчував, що маю це зробити. Брендон завжди був зі мною". Його мати Колін Кармак розповіла, що не здивована вчинком сина, адже він завжди був таким — "він завжди думав про інших, а не про себе".

Однокласники також запитували, чи варта його робота такого подарунку, він сказав: "Так, 100%".