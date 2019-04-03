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У США почали розслідування щодо Трампа, яке могло б призвести до його імпічменту

Комітет вже надіслав листа 81 особі та відомствам, зокрема Білому дому, Міністерству юстиції, високопосадовцям, співробітникам Trump Organization та синам Трампа
Судовий комітет Палати представників США оголосив про масштабне розслідування кампанії президента Дональда Трампа, його бізнесу, роботи під час перехідного періоду та діяльності його адміністрації.
У США почали розслідування щодо Трампа, яке могло б призвести до його імпічменту Фото: apnews.com

Про це заявив голова Судового комітету Джеррі Надлер, повідомляє CNN.

Телеканал зауважує, що це розслідування могло б стати основою для демократів, якщо вони вирішать продовжувати справу у напрямку імпічменту президента.

Комітет вже надіслав листа 81 особі та відомствам, зокрема Білому дому, Міністерству юстиції, високопосадовцям, співробітникам Trump Organization та синам Трампа.

Таким чином, Комітет "розпочав широке розслідування стосовно ймовірної корупції, перешкоджання правосуддю, грошових виплат жінкам, змови з Росією і звинувачень у зловживанні своєю посадою та використанні її для особистої вигоди".

У Комітеті вимагають відповіді на свої листи протягом двох тижнів.

"Розслідування комітету відбувається на тлі очікування висновку спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо Трампа про можливу змову і перешкоджання правосуддю, сигналізуючи, що Комітет, ймовірно, відновить підставу, яку федеральні прокурори вже опрацьовували", - зазначає CNN.

Судовий комітет вимагає надати інформацію від свідків, багато з яких вже спілкувалися з прокурорами Мюллера і Великим журі (Колегією присяжних – УП).

Нагадаємо, що колишній захисник Дональда Трампа Майкл Коен розкритикував американського президента під час публічних свідчень перед Комітетом з нагляду Палати представників Конгресу США.

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04 03 2019 23:46
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