У США почався судовий процес, який може змінити майбутнє Google і всього Інтернету

Позивачі прагнуть зобов’язати Google продати свій браузер Chrome.

У Сполучених Штатах розпочався історичний антимонопольний судовий процес проти Google. Міністерство юстиції США та коаліція генеральних прокурорів штатів домагаються радикальних змін, які можуть назавжди змінити ландшафт онлайн-пошуку.

Про це повідомляє Reuters.

Позивачі прагнуть зобов’язати Google продати свій браузер Chrome і припинити укладати ексклюзивні угоди з виробниками пристроїв, що роблять Google пошуковиком за замовчуванням. Такі кроки мають на меті зупинити монополію Google у сфері пошуку та відновити конкуренцію на ринку. Справу вже порівнюють із історичними процесами, які свого часу призвели до розпаду гігантів AT&T та Standard Oil.

"Саме час сказати Google і всім іншим монополістам, що порушення антимонопольного законодавства тягне за собою наслідки", — наголосив адвокат Мін’юсту Девід Далквіст у вступному слові.

За словами прокурорів, монополія Google в пошуку дає їй несправедливу перевагу в розвитку інновацій на базі штучного інтелекту. Зокрема, компанія платить Samsung за попереднє встановлення свого додатку Gemini AI на смартфони, хоча точні суми не розкриваються. Також наголошується, що Google мала угоди з Apple, Mozilla та іншими виробниками пристроїв.

З боку компанії адвокат Google Джон Шмідтлейн назвав вимоги уряду «списком побажань конкурентів» і попередив, що реалізація таких заходів може стримати розвиток американських інновацій.

Міністерство юстиції пропонує альтернативні варіанти, зокрема:

припинення ексклюзивних угод Google із виробниками пристроїв;

ліцензування результатів пошуку для конкурентів;

у разі необхідності — продаж операційної системи Android.

Google, у свою чергу, стверджує, що такі кроки призведуть до подорожчання смартфонів та нашкодять компаніям, які залежать від партнерських виплат, зокрема Mozilla. Компанія вже заявила про намір оскаржити будь-яке негативне рішення суду.

Цей процес є частиною ширшої антимонопольної кампанії проти технологічних гігантів, розпочатої ще за адміністрації Дональда Трампа та продовженої за Джо Байдена. У Мін’юсті підкреслюють, що справа має «безпартійний характер» і користується повною підтримкою як минулого, так і чинного уряду.