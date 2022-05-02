У США посилюють термінові заходи на захист клімату

Уряд Cполучених штатів виділить додаткові 1,15 мільярдів доларів на заходи зі скорочення витоків метану зі старих свердловин в рамках оголошеного президентом Джо Байденом на COP26 у Глазго Плану дій США зі скорочення викидів метану.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Це фінансування виділяється на додаток до 4,7 млрд. доларів, які були спрямовані на програму санації нафтогазових свердловин.

Білий дім повідомляє, що санація свердловин не тільки знизять викиди метану та зупинить небезпечне забруднення повітря, але й створить добре оплачувані профспілкові робочі місця та сприятиме відродженню економіки нафто- і газовидобувних регіонів, особливо серед сильно постраждалих громад.

Фінансування, оголошене 31 січня, буде доступне для штатів для виявлення та закупорки закинутих свердловин, відновлення та рекультивації земель, які постраждали від діяльності з видобутку нафти і газу, а також демонтажу інфраструктури, пов’язаної зі свердловинами. Право на це фінансування в країні отримають 26 штатів, які мають документально підтверджені закинуті свердловини.

Крім того передбачається виділення фінансування в інших галузях, яке також спрямовуватиметься на скорочення викидів метану:

11,3 млрд дол через Міністерство внутрішніх справ на рекультивацію занедбаних вугільних шахт;

1 млрд дол через Міністерство транспорту на модернізацію газопроводів;

0,1 млрд дол через Агентство з охорони навколишнього середовища на очищення стічних вод, включаючи заходи з уловлювання метану;

0,03 млрд дол через Міністерство енергетики на заходи, які спрямовані на виявлення та зменшення екологічних ризиків від незареєстрованих видобувних свердловин.

Посол України в Вашингтоні Оксана Маркарова проінформувала про ці масштабні заходи зі скорочення викидів з боку США Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерство енергетики в окремому листі.