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У США пропонують закон, який унеможливить в’їзд до країни осіб, висланих за шпигунство

У разі необхідності держдепартамент зможе відмовитися від цих обмежень, наприклад, для виконання зобов'язань США за угодою про штаб-квартиру ООН
Проєкт закону"Про захист Америки від шпигунів", поданий сенаторами від Республіканської партії Тедом Крузом, Томом Тіллісом, Келлі Лоффлер та Марко Рубіо, дозволить держдепартаменту США відмовляти у видачі віз особам, яких перед тим вислали з країни за шпигунство та крадіжки інтелектуальної власності.
У США пропонують закон, який унеможливить в’їзд до країни осіб, висланих за шпигунство Фото: afp.com

Сенатори-республіканці пропонують проєкт закону, який унеможливить повернення до США осіб, висланих з країни за шпигунство.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проєкт закону"Про захист Америки від шпигунів", поданий сенаторами від Республіканської партії Тедом Крузом, Томом Тіллісом, Келлі Лоффлер та Марко Рубіо, дозволить держдепартаменту США відмовляти у видачі віз особам, яких перед тим вислали з країни за шпигунство та крадіжки інтелектуальної власності.

Співавтор законопроєкту Марко Рубіо пояснює, що, згідно з чинним законодавством, особи, обвинувачені США в шпигунстві і вислані з країни, мають можливість негайно подати заяву на отримання візи.

"США повинні вжити всіх заходів, щоб гарантувати безпеку нашої нації. Я пишаюся тим, що приєднуюся до цих двопалатних зусиль з оновлення наших імміграційних законів, щоб заборонити в'їзд в нашу країну тим, хто займається іноземним шпигунством, включно з крадіжкою нашої інтелектуальної власності, і їх родин", - зазначив він.

Зазначається, що у разі необхідності держдепартамент зможе відмовитися від цих обмежень, наприклад, для виконання зобов'язань США за угодою про штаб-квартиру ООН.

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30 07 2020 10:39
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