У США придумали нову відмовку не давати ЗСУ далекобійні ракети для F-16 – Defense Express

Як акцентували в Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Озвучені у ЗМІ думки чиновників США про те, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM через відсутність переваги в повітрі - черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.

Про це пише Defense Express.

"Схоже, що чиновники в США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України", - йдеться в публікації.

Також наголошується, що для досягнення хоча б паритету з російською авіацією рф необхідні десятки, якщо не сотні сучасних літаків з новітніми засобами РЕБ і далекобійними ракетами.