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У США придумали нову відмовку не давати ЗСУ далекобійні ракети для F-16 – Defense Express

09 жовтня 2024, 20:51
У США придумали нову відмовку не давати ЗСУ далекобійні ракети для F-16 – Defense Express
Як акцентували в Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
Озвучені у ЗМІ думки чиновників США про те, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM через відсутність переваги в повітрі - черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.
 
Про це пише Defense Express.
 
"Схоже, що чиновники в США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України", - йдеться в публікації.
 
Також наголошується, що для досягнення хоча б паритету з російською авіацією рф необхідні десятки, якщо не сотні сучасних літаків з новітніми засобами РЕБ і далекобійними ракетами.
 
Крім того, як акцентували в Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG і навіть не з отриманих F-16, а з радянських бомбардувальників Су-24М.
 
"І такий досвід має бути серйозним аргументом на користь того, чому Україна має якнайшвидше отримати до своїх F-16 далекобійні крилаті ракети JASSM, включно з дозволом бити ними по об'єктах, розташованих безпосередньо на території рф", - резюмували в Defense Express.

 

Росіявійна в Українівинищувач f-16росія окупанти

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