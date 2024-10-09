У США придумали нову відмовку не давати ЗСУ далекобійні ракети для F-16 – Defense Express
09 жовтня 2024, 20:51
Як акцентували в Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
Озвучені у ЗМІ думки чиновників США про те, що ЗСУ не зможуть ефективно використовувати крилаті ракети AGM-158 JASSM через відсутність переваги в повітрі - черговий формальний привід не постачати Україні далекобійне озброєння.
Про це пише Defense Express.
"Схоже, що чиновники в США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України", - йдеться в публікації.
Також наголошується, що для досягнення хоча б паритету з російською авіацією рф необхідні десятки, якщо не сотні сучасних літаків з новітніми засобами РЕБ і далекобійними ракетами.
Крім того, як акцентували в Defense Express, у ЗСУ вже є успішний досвід використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG і навіть не з отриманих F-16, а з радянських бомбардувальників Су-24М.
"І такий досвід має бути серйозним аргументом на користь того, чому Україна має якнайшвидше отримати до своїх F-16 далекобійні крилаті ракети JASSM, включно з дозволом бити ними по об'єктах, розташованих безпосередньо на території рф", - резюмували в Defense Express.