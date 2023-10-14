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У США республіканці на посаду спікера Палати представників пропонують Джордана, який проти допомоги Україні

14 жовтня 2023, 16:25
У США республіканці на посаду спікера Палати представників пропонують Джордана, який проти допомоги Україні
Польща США
Окрім того, Джордан рішуче виступає проти абортів і бореться за сильне скорочення федеральних витрат.
Республіканська партія висунула конгресмена Джима Джордана на посаду спікера Палати представників США. Це прихильник Дональда Трампа, який, як і він, виступає проти військової підтримки України у війні з росією.
 

Про це повідомляє Bloomberg.

У голосуванні за кандидата на посаду спікера від республіканців Джордан набрав 124 голоси, а його конкурент Остін Скотт — 81.

Проте після висунення Джордана республіканці провели ще одне таємне голосування, щоб оцінити, скільки в їхніх лавах готові віддати голоси за нього в залі. Лише 152 заявили, що підтримають Джордана, тоді як 55 сказали, що будуть проти нього.

Щоб стати спікером, кандидатові потрібно набрати щонайменше 217 голосів. Це означає, що Джордан може дозволити собі втратити лише 4 голоси з-поміж республіканців, оскільки демократи не демонструють жодних ознак його підтримки.

Голосування щодо нового спікера Палати представників відбудеться у вівторок, 17 жовтня. Палата не може займатися жодною справою, включно з ухваленням нової допомоги Україні чи Ізраїлю, доки не буде обраний новий спікер.

Обрання Джордана спікером стало б перемогою Трампа та його популістського руху, відзначає Bloomberg. Джордан є давнім критиком допомоги США Україні. Нещодавно він сказав республіканцям, що підтримує Україну, але не дав чіткої інформації щодо того, чи підтримає він подальше фінансування.

Окрім того, Джордан  очолює зусилля щодо імпічменту президента Джо Байдена.

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