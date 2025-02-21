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ПОЛІТИКА

У США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України

21 лютого 2025, 11:32
У США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України
Резолюція буде винесена на голосування Генеральної асамблеї ООН 24 лютого.

У США ще не ухвалили рішення щодо підтримки в ООН резолюції про засудження російського вторгнення в Україну до третіх роковин повномасштабної війни.

Політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі зазначив, що питання підтримки резолюції, а також участі США як співавтора документа, вирішать найближчим часом, після отримання інструкцій з Вашингтона.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що США відмовилися бути співавторами проєкту резолюції, хоча в попередні роки брали в цьому участь.

Резолюція буде винесена на голосування Генеральної асамблеї ООН 24 лютого, де понад 50 країн вже виступили як її автори. Зазначено, що навіть без статусу співавторів, країни можуть голосувати за резолюції. Один із джерел Reuters заявив, що США, ймовірно, не підпишуть цей документ.

У той же час у Конгресі США з’явився проєкт, що передбачає вихід країни з ООН. Сенатор-республіканець Майк Лі з Юти подав законопроєкт про повний вихід США з ООН і всіх пов’язаних з нею агентств з 2025 року. Проєкт передбачає припинення фінансування їх діяльності. Республіканець Чіп Рой з Техасу також планує внести подібний проєкт у Палаті представників.

За словами Лі, ООН стала "майданчиком для тиранів" і місцем для атак проти США та їх союзників. Він вважає, що США мають вийти з цієї організації та спрямувати увагу на справжні альянси, що працюють на безпеку та процвітання країни. Рой аргументує свою позицію тим, що ООН не змогла запобігти численним глобальним проблемам, таким як війни, геноциди, порушення прав людини та пандемії. Він також згадав скандал з агентством ООН, що підтримує палестинських біженців (UNRWA), де деякі співробітники могли бути причетні до нападу Хамас на Ізраїль.

СШАвійнаООНрезолюціярічниця

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