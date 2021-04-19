У США щеплення від коронавірусу однією дозою отримали понад 50% дорослих

За показником вакцинації США далеко попереду від більшості країн Європи, але дещо оступається Ізраїлю, ОАЕ, Чилі та Британії

У США щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою вакцини отримала вже половина дорослого населення.

За даними органів охорони здоров’я, принаймні одну дозу вакцини отримали майже 130 млн американців віком від 18 років, що складає 50,4% дорослого населення, повідомляє "Європейська правда".

При цьому, майже 84 млн дорослих - 32,5% - щеплені вже обома дозами.

За показником вакцинації США далеко попереду від більшості країн Європи, але дещо оступається Ізраїлю, ОАЕ, Чилі та Британії.

Дані останніх соцопитувань свідчать, що з розрортанням кампанії довіра до вакцинації лише зростає. Якщо у січні, за даними опитування AP-NORC, хотіли вакцинуватися 67%, то зараз це - 75%.

Головний інфекціоніст Ентоні Фаучі повідомив, що цього тижня регулятор очікувано дозволить відновити використання вакцини Johnsn&Johnson, але ймовірно з обмеженнями.

Минулого тижня використання вакцини призупинили на час розслідування через рідкісні випадки тромбозу. Йдеться про лише 6 випадків на понад 7 млн щеплень, у всіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років. Регулятор у зв’язку з цим вирішив здійснити додатковий аналіз та з’ясувати, чи існує взаємозв’язок з вакциною та якими є ризики.

За останніми даними Європейського центру контролю та попередження захворювань, у країнах Європи та Європейської економічної зони щеплення першою дозою вакцини отримали 20,4% населення, другою дозою - 7,8%.

Нагадаємо, що у Канаді зафіксували другий випадок тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Проте, скасовувати вакцинацію цим препаратом в країні не збираються.