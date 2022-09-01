У США сьогодні вручатимуть "Золоті глобуси"

У Голлівуді в ніч на понеділок оголосять цьогорічних переможців кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус".

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

На відміну від попередніх років, нинішня церемонія буде не публічною та не транслюватиметься на телебаченні. Переможців оголошуватимуть на офіційному сайті та у соціальних мережах "Золотого глобуса".

Загалом кінопремія "Золотий глобус" вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від "Оскара", статуетки отримають також і серіали.

Зазвичай "Золотий глобус" відкриває сезон престижних нагород та визначає напрямок для інших кінопремій й міжнародних конкурсів. Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 - на телевізійному екрані.

Традиційно премія "Золотий глобус" присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

Цьогорічне визначення номінантів могло зірватися через скандал у зв’язку з гучними звинуваченнями на адресу Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA). Після того, як на початку року видання The Los Angeles Times у статті заявило про неетичну поведінку HFPA та вказало, що серед 87 журналістів асоціації не було жодного темноношкірого експерта, репутація "Золотого глобуса" в Голлівуді почала руйнуватися.

Від співпраці з Голлівудською асоціацією почали відмовлятися великі компанії та кіностудії, зокрема Netflix. Телеканал NBC відмовився транслювати святкову церемонію. Кінозірка й продюсер Том Круз заявив, що поверне присуджені йому раніше три "Золоті глобуси". Акторка Скарлет Йоганссон заявила, що намагається не відвідувати ці церемонії через прояви сексизму.

З огляду на це, у HFPA в першій половині року заявили, що розпочинають глибоку реформу. Зокрема, у її складі з’явився 21 новий журналіст, у тому числі шестеро темношкірих, а також директор з питань різноманіття. Крім того, через гучні звинувачення в асоціації був введений новий кодекс поведінки, і HFPA уклала партнерський контракт з Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення (NAACP).

Нагадаємо, що найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо. У номінації також були представлені "Прощання" Лулу Ванга, "Біль та слава" Педро Альмодовара, "Портрет дівчини у вогні" Cелін Ск’ямми та "Знедолені" Ладжа Лі.