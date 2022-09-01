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У США сьогодні вручатимуть "Золоті глобуси"

Переможців оголошуватимуть на офіційному сайті та у соціальних мережах "Золотого глобуса"
У Голлівуді в ніч на понеділок оголосять цьогорічних переможців кінопремії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус".
У США сьогодні вручатимуть "Золоті глобуси" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

На відміну від попередніх років, нинішня церемонія буде не публічною та не транслюватиметься на телебаченні. Переможців оголошуватимуть на офіційному сайті та у соціальних мережах "Золотого глобуса".

Загалом кінопремія "Золотий глобус" вважається однією з найбільш престижних у сфері кіно і телебачення, втім, за організацією вона має свої особливості. Наприклад, на відміну від "Оскара", статуетки отримають також і серіали.

Зазвичай "Золотий глобус" відкриває сезон престижних нагород та визначає напрямок для інших кінопремій й міжнародних конкурсів. Премія вручається у 25 номінаціях, причому 14 визначає кращих у сфері кіно, решта 11 - на телевізійному екрані.

Традиційно премія "Золотий глобус" присуджується з 1942 року за результатами голосувань акредитованих при Голлівуді іноземних журналістів.

Цьогорічне визначення номінантів могло зірватися через скандал у зв’язку з гучними звинуваченнями на адресу Голлівудської асоціації іноземної преси (HFPA). Після того, як на початку року видання The Los Angeles Times у статті заявило про неетичну поведінку HFPA та вказало, що серед 87 журналістів асоціації не було жодного темноношкірого експерта, репутація "Золотого глобуса" в Голлівуді почала руйнуватися.

Від співпраці з Голлівудською асоціацією почали відмовлятися великі компанії та кіностудії, зокрема Netflix. Телеканал NBC відмовився транслювати святкову церемонію. Кінозірка й продюсер Том Круз заявив, що поверне присуджені йому раніше три "Золоті глобуси". Акторка Скарлет Йоганссон заявила, що намагається не відвідувати ці церемонії через прояви сексизму.

З огляду на це, у HFPA в першій половині року заявили, що розпочинають глибоку реформу. Зокрема, у її складі з’явився 21 новий журналіст, у тому числі шестеро темношкірих, а також директор з питань різноманіття. Крім того, через гучні звинувачення в асоціації був введений новий кодекс поведінки, і HFPA уклала партнерський контракт з Національною асоціацією сприяння прогресу кольорового населення (NAACP).

Нагадаємо, що найкращим іноземним фільмом премії "Золотий глобус" стали "Паразити" Пон Чжун Хо. У номінації також були представлені "Прощання" Лулу Ванга, "Біль та слава" Педро Альмодовара, "Портрет дівчини у вогні" Cелін Ск’ямми та "Знедолені" Ладжа Лі.

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09 01 2022 12:04
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