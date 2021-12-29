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У США сталася стрілянина у тату-салоні та ще у кількох місцях, є загиблі

Внаслідок стрілянини в американському місті Денвері, штат Колорадо, загинули щонайменше шестеро людей.
У США сталася стрілянина у тату-салоні та ще у кількох місцях, є загиблі Каухайокі, Фінляндія. Матті Юхані Саарі направляє пістолет в камеру під час відео, яке він виклав на YouTube. 23 вересня 2008 Саарі влаштував стрілянину в старшій школі, убивши 10 осіб, а потім пустив собі кулю в лоб. Фото: AFP
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє USA Today.
 
Зловмисник спочатку відкрив стрілянину в тату-салоні, потім стріляв у людей ще у кількох місцях у центрі Денвера.
 
Загалом він застрелив п'ятьох людей, серед яких співробітник готелю. Ще двоє людей були поранені, зокрема поліцейський.
 
Стрілок, ідентифікований як 47-річний Ліндон Джеймс Мак-Леод, убитий у перестрілці з поліцією. Його мотиви поки що невідомі.
 
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29 12 2021 12:19
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