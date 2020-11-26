У США старшокласники, які мусили рано прокидатися до школи, частіше страждали від головного болю

Американські вчені з Університету Каліфорнії у Сан-Франциско з'ясували, що старшокласники, заняття яких починаються раніше за 8:30, частіше зіштовхуються з мігренню у порівнянні з однолітками, уроки яких починаються пізніше.

Як повідомляє "Громадське", статтю опублікували в журналі Headache.

Для цього дослідники опитали більш як тисячу американських школярів старше 16 років. Учасників попросили розповісти, як часто у них трапляються головні болі, і описати їх. Так дослідники визначали, чи можна класифікувати біль школярів як мігрень.

Крім даних про мігрень, вчені також зібрали демографічні дані та попросили школярів детальніше розповісти про свій розпорядок дня. Далі учасників розділили на дві групи: в першу потрапили школярі, заняття яких починаються раніше 8:30, а в другу - ті, у яких пізніше.

І що вони з’ясували?

У середньому, мігрені у школярів з першої групи траплялися 7,7 раза в місяць, а у школярів з другої - 4,8. Також ті школярі, заняття яких починалися раніше, в середньому спали на годину менше - 6,9 години проти 7,9 години серед школярів, заняття яких починалися пізніше.

З поправкою на побічні змінні (кількість сну, розпорядок дня і демографічні дані) розрив у кількості мігрені між двома групами зменшився: 7,1 раза в місяць для першої групи й 5,8 раза - для другої. Хоча різниця залишилася статистично значущою.

Отримані результати сходяться до рекомендацій американських педіатрів, згідно з якими уроки для старшокласників повинні починатися не раніше 8:30 ранку. На думку вчених, перехід на пізній час занять може істотно скоротити випадки мігрені у підлітків. Водночас для остаточного підтвердження потрібно провести ще додаткові, довгострокові дослідження.

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