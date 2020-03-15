У США створили тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше наявних
Про це заявив глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест, Томас Шінекер, повідомляє "Громадське".
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.
Зазначається, що система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 - до 1440 пацієнтів.
Тест доступний не тільки в США, але й у Європі і країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.
З 13 березня через коронавірус США призупиняють на місяць транспортне сполучення з Європою, але тоді заборона не стосувалася Великої Британії.
Також 13 березня, американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.
А з 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.
Нагадаємо, що Трамп анонсував фінансову підтримку вразливим верствам населення, малим підприємствам
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