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У США створили тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше наявних

У Сполучених Штатах Америки розробили новий тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше наявних.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.
У США створили тест на коронавірус, який працює в 10 разів швидше наявних Фото: з вільних джерел

Про це заявив глава діагностичного підрозділу Roche Holding AG, який розробив тест, Томас Шінекер, повідомляє "Громадське".

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США вже схвалило новий тест. Це прискорить виявлення інфікованих, що допоможе зменшити поширення Covid-19.

Зазначається, що система 8800 здатна протестувати до 4128 пацієнтів на день, а версія 6800 - до 1440 пацієнтів.

Тест доступний не тільки в США, але й у Європі і країнах, які приймають маркування СЕ для медичних пристроїв.

З 13 березня через коронавірус США призупиняють на місяць транспортне сполучення з Європою, але тоді заборона не стосувалася Великої Британії.

Також 13 березня, американський президент Дональд Трамп оголосив у США надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

А з 17 березня США зупиняють транспортне сполучення з Великою Британією.

Нагадаємо, що Трамп анонсував фінансову підтримку вразливим верствам населення, малим підприємствам

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