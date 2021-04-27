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У США створюють Центр для захисту від впливу Росії та інших недругів

Центр буде інформаційним хабом для розвідувальних даних, пов'язаних зі зловмисним впливом з боку декількох урядових установ, і буде надавати оцінки та попередження про таку діяльність
Головне шпигунське агентство США розпочало роботу зі створення Центру з боротьби з ворожим іноземним впливом з огляду на підозри, що Росія та інші країни намагалися втручатися у вибори і сіяти хаос серед американського народу.
У США створюють Центр для захисту від впливу Росії та інших недругів Фото: з вільного доступу
Офіс директора національної розвідки створить Центр зовнішнього зловмисного впливу в світлі наростання загроз, відповідно до нового закону про розвідку і вимог Конгресу, заявили виданню у відомстві, повідомляє "Politico" з посиланням на представника агентства.
 
Центр буде інформаційним хабом для розвідувальних даних, пов'язаних зі зловмисним впливом з боку декількох урядових установ, і буде надавати оцінки та попередження про таку діяльність.
 
Створити такий аналітичний центр Офісу директора національної розвідки наказує недавній закон, згідно з яким центр висвітлює діяльність щодо зловмисного впливу з боку Росії, Ірану, Північної Кореї та Китаю.
 
Створенню центру передували неодноразові попередження американських офіційних осіб і законодавців Конгресу про те, що іноземні зусилля з намагання вплинути на США, ймовірно, будуть продовжені в найближчі роки.
 
Минулого місяця таємне співтовариство опублікувало розсекречений звіт, у якому міститься найбільш повна розвідувальна оцінка іноземного втручання у вибори 2020 року. У звіті говориться, що президент Росії Володимир Путін санкціонував спроби завдати шкоди кандидатурі Джо Байдена і розгорнув операції з чинення впливу на людей, близьких до президента Дональда Трампа.
 
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27 04 2021 12:23
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