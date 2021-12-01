У США суддя зупинив першу за майже 70 років страту жінки на федеральному рівні

У США суддя Джеймс Хенлон відтермінував страту Лізи Монтгомері, якій мали зробити смертельну ін'єкцію уже 12 січня.

Ця страта стала б першою за останні 67 років на федеральному рівні, але суд постановив спочатку провести слухання щодо психічного стану жінки, повідомляє "Громадське".

Адвокати Монтгомері стверджують, що в жінки є серйозні психічні проблеми, тому її не можна страчувати. Ліза Монтгомері у 2004 році задушила вагітну жінку в Міссурі, а потім вирізала з живота дитину та викрала її.

Що ухвалив суддя?

У постанові суддя Хенлон з окружного суду США Південного округу Індіани написав: "Клопотання пані Монтгомері про призупинення виконання вироку задоволено, щоб суд міг провести слухання та з'ясувати, чи пані Монтгомері може бути страченою".

"Нинішній психічний стан пані Монтгомері настільки відірваний від реальності, що вона не може раціонально зрозуміти, чим уряд мотивував її страту", - йдеться у постанові суду.

Час і дату слухань суд має визначити окремо.

Адвокати Монтгомері привітали це рішення: "У місіс Монтгомері ушкодження головного мозку і важке психічне захворювання, яке погіршилося сексуальними тортурами, яким вона піддавалася з боку опікунів".

Прокуратура на рішення судді подала апеляцію.

Чи може Монтгомері уникнути смертної кари?

Уже другий раз її страту відкладають. Спочатку вона була призначена на грудень минулого року, але була відкладена після того, як її адвокати заразилися коронавірусом.

Страти на федеральному рівні не було у США протягом 17 років, але президент Дональд Трамп приказав їх відновити на початку 2020 року.

Як пише BBC, тепер є припущення, що Монтгомері може навіть повністю уникнути смертної кари, оскільки обраний президент Джо Байден, який повинен вступити на посаду 20 січня, заявив, що буде домагатися припинення федеральних страт.

Зазначимо, останньою страченою жінкою на федеральному рівні у США була Бонні Хіді, яка померла в газовій камері в Міссурі у 1953 році.

У чому звинувачують Монтгомері?

Засуджена Ліза Монтгомері з Канзасу в грудні 2004 року поїхала до вагітної жінки Боббі Джо Сіннет у Міссурі для того, щоб начебто придбати цуценя. Натомість Монтгомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності.

Жінка втратила свідомість, а в цей момент Монтгомері розрізала їй живіт і забрала дитину. Боббі Джо Сіннет прийшла до тями, і тоді нападниця вбила її.

Спершу Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою, але згодом зізналася в убивстві та викраденні.

У жовтні 2007 року суд визнав її винною в умисному вбивстві та викраденні й призначив смертний вирок. Апеляційні скарги жінки не задовольнили.

Нагадаємо, що в американському штаті Індіана стратять жінку, яку засудили за вбивство вагітної жінки та викрадення її дитини