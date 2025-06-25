У США табір для мігрантів хочуть звести у середовищі алігаторів і крокодилів – WP

Проти такого рішення виступили екологи, які попереджають про ризики серйозного забруднення унікальної екосистеми.

У Національному парку "Еверглейдс" у штаті Флорида, одному з найбільших субтропічних заповідників США, планують створити центр утримання нелегальних іммігрантів на 1000 осіб. Проти такого рішення виступили екологи, які попереджають про ризики серйозного забруднення унікальної екосистеми.

Як повідомляє The Washington Post, американська влада має намір переобладнати стару злітно-посадкову смугу поблизу заповідника в центр тимчасового тримання, який отримав неофіційну назву «Алігатор Алькатрас». Цей об’єкт стане частиною реалізації жорсткої програми масової депортації, оголошеної адміністрацією президента Дональда Трампа.

Чиновники заявляють, що буде вжито заходів для запобігання екологічному забрудненню: зокрема, доставку води забезпечуватимуть автоцистерни, а відходи – вивозитимуть. Проте науковці та природоохоронці вказують на низку ризиків, пов’язаних із забрудненням ґрунту, підземних вод і порушенням місць проживання рідкісних видів тварин, зокрема американського крокодила.

Уряд США та штат Флорида вже витратили понад 10 мільярдів доларів і кілька десятиліть на відновлення природного водного балансу в Еверглейдс. Заповідник відіграє ключову роль у водопостачанні понад 8 мільйонів людей у Південній Флориді.

Пропозиція штату викупити землю у округу Маямі-Дейд за 20 мільйонів доларів наразі не підтримана – місцева влада оцінила її мінімум у 190 мільйонів та попередила про можливі катастрофічні наслідки для довкілля.

Це вже не перша спроба забудови цієї території: у 1960-х роках планувалося спорудити тут найбільший аеропорт у світі, проте громадський спротив зупинив проєкт. Тепер ситуація повторюється, і екологи знову закликають уряд переглянути плани.