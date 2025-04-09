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У США відреагували на полонених китайських військових, які брали участь у війні на боці рф

09 квітня 2025, 09:09
У США відреагували на полонених китайських військових, які брали участь у війні на боці рф
скриншот з відео
У Держдепі США також висловили тривогу щодо участі Північної Кореї у війні росії проти України

Сполучені Штати володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці росії. У Вашингтоні наголошують: Китай – один із головних союзників москви у цій війні.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Це викликає тривогу. Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно –що китайські військові потрапили в полон. Ми поінформовані про повідомлення, що Україна затримала двох китайських громадян, які воювали на боці росії. Китай – ключовий партнер росії у цій війні", – заявила Брюс.
 
Вона також додала, що Китай забезпечує російську федерацію майже 80% товарів подвійного призначення, які мають критичне значення для ведення бойових дій.
 
Брюс також нагадала позицію президента США Дональда Трампа, який застерігав, що співпраця Пекіна і москви лише посилює глобальну нестабільність і ставить під загрозу безпеку не лише Сполучених Штатів, а й інших країн.
Китайвійна в Україніросія окупанти

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