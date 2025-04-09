У США відреагували на полонених китайських військових, які брали участь у війні на боці рф

У Держдепі США також висловили тривогу щодо участі Північної Кореї у війні росії проти України

Сполучені Штати володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці росії. У Вашингтоні наголошують: Китай – один із головних союзників москви у цій війні.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Це викликає тривогу. Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно –що китайські військові потрапили в полон. Ми поінформовані про повідомлення, що Україна затримала двох китайських громадян, які воювали на боці росії. Китай – ключовий партнер росії у цій війні", – заявила Брюс.

Вона також додала, що Китай забезпечує російську федерацію майже 80% товарів подвійного призначення, які мають критичне значення для ведення бойових дій.

Брюс також нагадала позицію президента США Дональда Трампа, який застерігав, що співпраця Пекіна і москви лише посилює глобальну нестабільність і ставить під загрозу безпеку не лише Сполучених Штатів, а й інших країн.