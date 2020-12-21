У США відвідувач ресторану зробив подарунок на Різдво - $5600 чайових на усіх працівників закладу
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.
Відвідувач обідав у Souk Mediterranean Kitchen у місті Толедо 12 грудня. Кожен співробітник отримав по 200 доларів. Власник і шеф-кухар закладу Мусса Саллух розповів виданню, що співробітники плакали, коли дізналися про подарунок.
"Було багато сліз. Я досі плачу, коли згадую про це. Колеги у ресторані стають родиною, вони всі дбають одне про одного", - розповів Саллух.
За його словами, у багатьох співробітників не було коштів придбати ялинку чи різдвяні подарунки для дітей, лише завдяки подарованим коштам це стало можливим.
Фото чеку / Фото: Souk Mediterranean Kitchen & Bar
Саллух відкрив ресторан у жовтні 2019 року, наразі він намагається зберегти свій бізнес під час обмежень, пов'язаних із пандемією. Шеф-кухар вважає, що добрий жест від відвідувача є чудовим нагадуванням про те, що попри труднощі, далі все буде добре.
"Робота йшла чудово до березня, коли нас змусили закритися. Фінансово це дуже вплинуло на нас, але ми зробили майже усе можливе, щоб вижити. Тоді раптом цей чоловік дає нам 5600 доларів чайових. Сказати дякую - недостатньо", - поділився враженням власник ресторану.
Заклади громадського харчування по всьому світу значно постраждали від карантинних обмежень. У березні ресторани та кав'ярні зобов'язували закриватися, щоб зменшити мобільність населення. Такі кроки призвели до збитків у сфері громадського харчування.
Національна асоціація ресторанів США у вересні повідомляла, що у 2020 році закрилось 100 тисяч ресторанів і частина з них ніколи більше не відкриється.
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