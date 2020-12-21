У США відвідувач ресторану зробив подарунок на Різдво - $5600 чайових на усіх працівників закладу

У багатьох співробітників не було коштів придбати ялинку чи різдвяні подарунки для дітей

Відвідувач ресторану в американському штаті Огайо після обіду анонімно зробив різдвяний подарунок персоналу закладу. Він залишив 5600 доларів чайових усім 28 співробітникам, навіть тим, кого не було в той день на роботі.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Відвідувач обідав у Souk Mediterranean Kitchen у місті Толедо 12 грудня. Кожен співробітник отримав по 200 доларів. Власник і шеф-кухар закладу Мусса Саллух розповів виданню, що співробітники плакали, коли дізналися про подарунок.

"Було багато сліз. Я досі плачу, коли згадую про це. Колеги у ресторані стають родиною, вони всі дбають одне про одного", - розповів Саллух.

За його словами, у багатьох співробітників не було коштів придбати ялинку чи різдвяні подарунки для дітей, лише завдяки подарованим коштам це стало можливим.

Фото чеку / Фото: Souk Mediterranean Kitchen & Bar

Саллух відкрив ресторан у жовтні 2019 року, наразі він намагається зберегти свій бізнес під час обмежень, пов'язаних із пандемією. Шеф-кухар вважає, що добрий жест від відвідувача є чудовим нагадуванням про те, що попри труднощі, далі все буде добре.

"Робота йшла чудово до березня, коли нас змусили закритися. Фінансово це дуже вплинуло на нас, але ми зробили майже усе можливе, щоб вижити. Тоді раптом цей чоловік дає нам 5600 доларів чайових. Сказати дякую - недостатньо", - поділився враженням власник ресторану.