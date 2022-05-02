У США влаштували спалення книг "Гаррі Поттер" та "Сутінки"

Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш дім

В американському штаті Теннессі пастор Грег Локк очолив публічне спалення книг, зокрема "Гаррі Поттера" Дж. Роулінг та вампірської саги "Сутінки" С. Меєр, у межах боротьби з "демонічним впливом".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Спалення відбулося у передмісті Нешвілла після того, як минулого місця шкільний комітет округу Теннессі вирішив заборонити графічний роман про Голокост «Маус».

«Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш дім», – заявив пастор Локк.

Перед спаленням пастор виступив з проповіддю та заявив, що бореться з «дияволом масонів» та чаклунством, яке нібито пропагують видання.

За словами очевидців, під вогонь потрапили не лише примірники сучасного фентазі та містики, але й «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері та «Походження видів» Дарвіна.

Там часом американська бібліотечна асоціація заявила, що нещодавно спостерігала «безпрецедентне» зростання запитів на заборону книжок: вона налічувала 330 книг, які були оскаржені як неприпустимі восени 2021 року , та ще 156 книжок — у 2020 році.