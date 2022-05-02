CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ американському штаті Теннессі пастор Грег Локк очолив публічне спалення книг, зокрема "Гаррі Поттера" Дж. Роулінг та вампірської саги "Сутінки" С. Меєр, у межах боротьби з "демонічним впливом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США влаштували спалення книг "Гаррі Поттер" та "Сутінки"
Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш дім
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Спалення відбулося у передмісті Нешвілла після того, як минулого місця шкільний комітет округу Теннессі вирішив заборонити графічний роман про Голокост «Маус».
«Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш дім», – заявив пастор Локк.
Перед спаленням пастор виступив з проповіддю та заявив, що бореться з «дияволом масонів» та чаклунством, яке нібито пропагують видання.
За словами очевидців, під вогонь потрапили не лише примірники сучасного фентазі та містики, але й «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері та «Походження видів» Дарвіна.
Там часом американська бібліотечна асоціація заявила, що нещодавно спостерігала «безпрецедентне» зростання запитів на заборону книжок: вона налічувала 330 книг, які були оскаржені як неприпустимі восени 2021 року , та ще 156 книжок — у 2020 році.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 02 2022 14:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Атлантичному океані помітили "килим" зі 100 тисяч мертвих риб
- ФОТО Противники ковід-обмежень спорудили шибениці під парламентом Чехії
- ФОТО У Берліні відбулася акція проти війни в Україні
- Книги про інновації та уяву 1
- Зараз час величезних змін та потрясінь для всіх, зокрема, і для дітей 1