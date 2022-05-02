Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США влаштували спалення книг "Гаррі Поттер" та "Сутінки"

Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш дім
В американському штаті Теннессі пастор Грег Локк очолив публічне спалення книг, зокрема "Гаррі Поттера" Дж. Роулінг та вампірської саги "Сутінки" С. Меєр, у межах боротьби з "демонічним впливом".
У США влаштували спалення книг "Гаррі Поттер" та "Сутінки"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
 
Спалення відбулося у передмісті Нешвілла після того, як минулого місця шкільний комітет округу Теннессі вирішив заборонити графічний роман про Голокост «Маус».
 
«Ми прекрасно розуміємо, на що ідемо. Принесіть усе це. Припиніть дозволяти демонічному впливу проникати у ваш дім», – заявив пастор Локк.
 
Перед спаленням пастор виступив з проповіддю та заявив, що бореться з «дияволом масонів» та чаклунством, яке нібито пропагують видання.
 
За словами очевидців, під вогонь потрапили не лише примірники сучасного фентазі та містики, але й «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері та «Походження видів» Дарвіна.
 
Там часом американська бібліотечна асоціація заявила, що нещодавно спостерігала «безпрецедентне» зростання запитів на заборону книжок: вона налічувала 330 книг, які були оскаржені як неприпустимі восени 2021 року , та ще 156 книжок — у 2020 році.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2022 14:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.