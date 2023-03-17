У США вважають, що росіяни дістали деякі уламки збитого над Чорним морем дрона – CNN

Офіційно Білий дім вважає незначною можливість того, що рф отримає якусь суттєву інформацію з уламків дрона.

В адміністрації США вважають, що росія дістала з Чорного моря деякі уламки збитого американського безпілотника.

Про це агентству CNN сказав держслужбовець США, знайомий із даним питанням.

За його словами, росіяни змогли дістати шматки скловолокна або дрібні деталі збитого ними безпілотника MQ-9 Reaper, який упав у Чорному морі приблизно за 70-80 миль на південний захід від Криму.

Раніше Пентагон опублікував відео скидання палива з російського Су-27 на американський стратегічний безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper над Чорним морем, а потім момент зіткнення.

Нагадаємо, що вранці,14 березня російський винищувач Су-27 знищив американський розвідувальний безпілотний апарат MQ-9 Reaper. Інцидент стався у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, на південний схід від острова Зміїний. Літак зачепив кілем гвинт двигуна, що призвело до падіння безпілотника у воду. Апарат не мав на борту зброї.

США дистанційно видалили секретне програмне забезпечення, щоб росіяни не отримали секретну інформацію.