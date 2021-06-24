У США винесли перший вирок у справі штурму Капітолія: жінку засудили до 3 років умовно
Про це повідомляє NBC News, зазначає "Громадське".
Анна Морган-Ллойд визнала себе винною по одному зі звинувачень щодо незаконного мітингу у Капітолії. Натомість ще три звинувачення з неї зняли. Усі вони стосувалися дрібних правопорушень. Зазначається, що максимально жінка могла отримати до шести місяців в'язниці.
Жінку засудив федеральний суд у Вашингтоні, округ Колумбія. Окрім умовного терміну вона зобов'язана відпрацювати 40 годин громадських робіт і виплатити 500 доларів компенсації.
"Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і моєю родиною. Я пішла туди, щоб мирно продемонструвати свою підтримку президенту Трампу, і мені соромно, що це перетворилося в жорстоку демонстрацію насильства", - сказала вона в короткому зверненні до судді.
Прокурори заявили, що Морган-Ллойд провела у Капітолії близько 10 хвилин і не брала участі в будь-яких насильницьких діях і не пошкоджувала будь-яке майно.
Згідно з судовими документами, в перші дні після заворушень засуджена вітала події, які відбулись у Капітолії. Але прокурори кажуть, що, схоже, згодом вона змінила позицію, усвідомивши наслідки своїх дій.
Зазначимо, що загалом у справі щодо штурму близько 500 підозрюваних.
Нагадаємо, що у США відкрили 25 справ про внутрішній тероризм
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