НОВИНИРизик померти від Delta-штаму коронавірусу в невакцинованих пацієнтів в 11 разів вищий, ніж у тих, хто зробив щеплення проти COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США вирахували, що ризик смерті від Delta-штаму для нещеплених в 11 разів вищий
Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Delta-штаму коронавірусу
Фото: Getty Images
Як передає Голос Америки, про це повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США.
"Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Delta-штаму коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, як свідчить статистика за серпень, невакциновані американці у шість разів частіше заражалися COVID-19. "Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження", - наводить видання дані каналу ABC News.
При цьому зазначається, що за результатами опублікованих у ЗМІ досліджень, 90 тисяч смертей у США, спричинених коронавірусом у період від червня до вересня в умовах послаблення карантинних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією.
Як свідчать дані CDC, повністю вакциновані проти COVID-19 66,5% американців, старших за 12 років.
Загалом у США епідемія коронавірусу забрала 724 тисячі життів, вказує статистика Університету Джонса Гопкінса. Країна утримує перше місце у світі за загальною смертністю від COVID-19.
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18 10 2021 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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