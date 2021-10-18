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У США вирахували, що ризик смерті від Delta-штаму для нещеплених в 11 разів вищий

Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Delta-штаму коронавірусу
Ризик померти від Delta-штаму коронавірусу в невакцинованих пацієнтів в 11 разів вищий, ніж у тих, хто зробив щеплення проти COVID-19.
У США вирахували, що ризик смерті від Delta-штаму для нещеплених в 11 разів вищий Фото: Getty Images
Як передає Голос Америки, про це повідомляють Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) США.
 
"Нещеплені люди мають в 11 разів вищий ризик померти від більш заразного й небезпечного Delta-штаму коронавірусу", - йдеться в повідомленні. 
 
Окрім того, як свідчить статистика за серпень, невакциновані американці у шість разів частіше заражалися COVID-19. "Ці показники справедливі для всіх вікових груп, хоча американці, старші за 80 років, мають найвищий ризик померти у разі зараження", - наводить видання дані каналу ABC News.
 
При цьому зазначається, що за результатами опублікованих у ЗМІ досліджень, 90 тисяч смертей у США, спричинених коронавірусом у період від червня до вересня в умовах послаблення карантинних обмежень, можна було б відвернути вчасною вакцинацією.
 
Як свідчать дані CDC, повністю вакциновані проти COVID-19 66,5% американців, старших за 12 років.
 
Загалом у США епідемія коронавірусу забрала 724 тисячі життів, вказує статистика Університету Джонса Гопкінса. Країна утримує перше місце у світі за загальною смертністю від COVID-19.
 
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18 10 2021 11:41
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