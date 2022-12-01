НОВИНИАмериканське Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами (FDA) внесло зміни до відомостей про вакцину Johnson & Johnson. Додано рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США виявили рідкісну "побічку" вакцини Johnson & Johnson
Звіти про побічні явища після застосування вакцини Janssen COVID-19 свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
"Звіти про побічні явища після застосування вакцини Janssen COVID-19 свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації", - йдеться у листі регулятора до компанії J&J.
Можливі побічні ефекти включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою, а також незвичайну або надмірну кровотечу, повідомляє FDA.
Агенція Reuters нагадує, що вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, що засновані на подібній платформі, раніше пов’язували з іншою рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.
Подібні рекомендації щодо вакцини Johnson & Johnson також були надані з боку інших регуляторних органів, зокрема Європейського агентства з лікарських засобів EMA.
Як повідомлялося, у світі, станом на ранок 12 січня, зафіксували 314 180 883 випадки коронавірусу. При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли.
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12 01 2022 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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