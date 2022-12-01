У США виявили рідкісну "побічку" вакцини Johnson & Johnson

Звіти про побічні явища після застосування вакцини Janssen COVID-19 свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації

Американське Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами (FDA) внесло зміни до відомостей про вакцину Johnson & Johnson. Додано рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

"Звіти про побічні явища після застосування вакцини Janssen COVID-19 свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації", - йдеться у листі регулятора до компанії J&J.

Можливі побічні ефекти включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою, а також незвичайну або надмірну кровотечу, повідомляє FDA.

Агенція Reuters нагадує, що вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, що засновані на подібній платформі, раніше пов’язували з іншою рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

Подібні рекомендації щодо вакцини Johnson & Johnson також були надані з боку інших регуляторних органів, зокрема Європейського агентства з лікарських засобів EMA.