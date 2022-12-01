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У США виявили рідкісну "побічку" вакцини Johnson & Johnson

Звіти про побічні явища після застосування вакцини Janssen COVID-19 свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації
Американське Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами (FDA) внесло зміни до відомостей про вакцину Johnson & Johnson. Додано рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.
У США виявили рідкісну "побічку" вакцини Johnson & Johnson Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
 
"Звіти про побічні явища після застосування вакцини Janssen COVID-19 свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації", - йдеться у листі регулятора до компанії J&J.
 
Можливі побічні ефекти включають легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою, а також незвичайну або надмірну кровотечу, повідомляє FDA.
 
Агенція Reuters нагадує, що вакцини Johnson & Johnson та AstraZeneca, що засновані на подібній платформі, раніше пов’язували з іншою рідкісною комбінацією згортання крові та низького рівня тромбоцитів, відомою як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.
 
Подібні рекомендації щодо вакцини Johnson & Johnson також були надані з боку інших регуляторних органів, зокрема Європейського агентства з лікарських засобів EMA.
 
Як повідомлялося, у світі, станом на ранок 12 січня, зафіксували 314 180 883 випадки коронавірусу. При цьому 261 786 576 осіб одужали, 5 521 522 пацієнти померли.
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12 01 2022 13:16
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