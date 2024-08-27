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ПОЛІТИКА

У США заарештували громадянина Угорщини за спробу контрабанди військових технологій до росії

27 серпня 2024, 16:16
У США заарештували громадянина Угорщини за спробу контрабанди військових технологій до росії
Фото: UNSPLASH
Обвинувачений намагався придбати радіостанції військового призначення для російських організацій.

У США заарештували громадянина Угорщини 46-річного Бенче Горвата за підозрою у змові з метою незаконного експорту 200 одиниць американського обладнання радіозв'язку військового призначення кінцевим користувачам у росії.

Про це повідомляється на сайті американського Міністерства юстиції.

Згідно зі звинуваченням, Горват і його спільники керували багатонаціональною мережею закупівель, яка укладала контракти безпосередньо з різними організаціями російського уряду і працювала над масштабними проектами, такими як будівництво систем радіозв'язку в Курській області росії, уздовж російсько-українського кордону.

"Як стверджується, обвинувачений намагався придбати радіостанції військового призначення для російських організацій, використовуючи багатонаціональний ланцюг закупівель, щоб обійти правоохоронні органи", - зазначається у повідомленні.

У заяві стверджується, що Горват сам організував схему з метою закупівлі технологій радіозв'язку американського виробництва і контрабандного постачання таких технологій кінцевим користувачам російського уряду через мережу філій в Іспанії, Сербії, Угорщині, Латвії та інших країнах.

Горвата заарештували 23 серпня, коли він прибув до міжнародного аеропорту Сан-Франциско. Про арешт і звинувачення оголосив у понеділок, 26 серпня, прокурор США Метью Грейвс. ЗМІ пишуть, що за порушення експортного контролю затриманому може загрожувати до 20 років ув'язнення і максимальний штраф у розмірі близько мільйона доларів США.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну США та понад 30 інших країн запровадили низку санкцій, спрямованих на послаблення здатності рф вести війну, зокрема, перекриваючи доступ до західних технологій. Проте західні компоненти продовжують знаходити в російському озброєнні. 

СШАУгорщинаконтрабандаросія загроза

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