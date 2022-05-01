НОВИНИШкільну вчительку з Нью-Йорка без формальної медичної освіти заарештували за те, що вона нібито ввела учню вакцину проти коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США заарештували вчительку, яка вакцинувала свого учня
54-річна Руссо, яка викладає біологію, була затримана напередодні Нового року і може бути засуджена до чотирьох років ув'язнення
Фото: Getty Images
Про це повідомляє ВВС.
Лаура Руссо ввела дозу учню в себе вдома, незважаючи на те, що вона не мала законного дозволу на уколи або згоди батьків парубка. Повідомляється, що 17-річний хлопець хотів отримати вакцину.
54-річна Руссо, яка викладає біологію, була затримана напередодні Нового року і може бути засуджена до чотирьох років ув'язнення.
Поки що не ясно, як Руссо отримала вакцину і якої вона марки. Наразі вакцина Pfizer-BioNTech - єдиний препарат, дозволений для американців до 18 років.
Ін'єкції можуть бути небезпечними при неправильному введенні. Лікарі та ліцензовані медичні працівники мають переконатися, що вакцина не є підробкою або термін її дії не закінчився. Пацієнтів також слід запитувати про історію хвороби та стежити за їхньою реакцією після щеплення.
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05 01 2022 10:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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