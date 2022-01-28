У США заборонили китайського оператора зв'язку через підозри у шпигунстві

З'являється все більше свідчень - а разом з ними і занепокоєння, що зростає, - того, що китайські державні оператори зв'язку становлять реальну загрозу безпеці наших телекомунікаційних мереж

США заборонили підрозділу китайського телекомунікаційного гіганта China Unicom працювати на території країни через побоювання з приводу національної безпеки та шпигунства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

У Федеральній комісії зв'язку (FCC) одноголосно проголосували за відкликання дозволу американського підрозділу компанії China Unicom на роботу у США.

Фірма має припинити надання телекомунікаційних послуг в Америці протягом 60 днів.

Це оголошення було зроблено після того, як у жовтні у більшого конкурента компанії China Telecom було відкликано ліцензію на роботу в США.

«З'являється все більше свідчень - а разом з ними і занепокоєння, що зростає, - того, що китайські державні оператори зв'язку становлять реальну загрозу безпеці наших телекомунікаційних мереж», - заявила голова FCC Джессіка Розенворсел.

У China Unicom у свою чергу підкреслили, що її американський підрозділ «має хорошу репутацію у дотриманні відповідних законів та правил США та наданні телекомунікаційних послуг та рішень як надійного партнера своїх клієнтів протягом останніх двох десятиліть».

В останні роки влада США переслідувала китайські технологічні та телекомунікаційні компанії з міркувань національної безпеки.

Як повідомлялося, у листопаді президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє компаніям, які вважаються загрозою безпеці, отримувати нові ліцензії на телекомунікаційне обладнання. Відповідно до Закону про безпечне обладнання Федеральна комісія зі зв'язку США більше не має розглядати заявки від компаній, визнаних небезпечними.